İngiltere Premier Ligi'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41 ile 89. (P) dakikalardave69. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.