Tedesco'dan Konyaspor uyarısı: 'Telafi zamanı'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, dün gerçekleştirdiği antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Domenico Tedesco futbolcularıyla son toplantısını yaptı.
"ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"
Süper Lig'de Galatasaray ve Başakşehir ile oynanan son iki maçtan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatan İtalyan teknik adamın, oyuncularına şu ifadelerle seslendiği öğrenildi:
"Avrupa Ligi'nde çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bunu lig performansımıza da yansıtmalıyız. Bu kulvarda ciddi puan kayıpları yaşadık ve artık bunu telafi etme zamanı. Eksiklerimiz bulunuyor ancak sahaya çıkacak herkesin mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum. Taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak üç puanı almalıyız. Her maçta olduğu gibi bu karşılaşmaya da aynı disiplin, ciddiyet ve konsantrasyonla çıkalım."
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
