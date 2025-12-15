15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti.

calendar 15 Aralık 2025 10:33
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti.

Moda Center'da oynanan karşılaşmada 35'er sayı atan Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, Blazers'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Ev sahibi ekipte Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Deni Avdija 26 sayı kaydetti.


Warriors'ta ise 48 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stephen Curry'nin performansı, yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Kariyerinde 30 yaşından sonra 45. kez 40 sayı barajını geçen Curry, bu alanda rekoru Michael Jordan'dan devraldı.

Konuk ekipte Jimmy Butler 16 ve Draymond Green de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

- Adem Bona'nın oynamadığı maçta Sixers kaybetti

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 120-117 yendi.

Hawks'ta Jalen Johnson 12 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Dyson Daniels, 27 sayı ve 10 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

76ers'ta Paul George, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte VJ Edgecombe, 26 sayı atarken Joel Embiid ise 22 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, forma şansı bulamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.