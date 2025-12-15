15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Fenerbahçe'de hücum hattından 2 isim Afrika Uluslar Kupası'nda olacak

Fenerbahçe'de Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek.

calendar 15 Aralık 2025 10:26
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de hücum hattından 2 isim Afrika Uluslar Kupası'nda olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 ve 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den bu turnuvaya Faslı Youssef En Nesyri ve Malili Dorgeles Nene katılacak.

Bu iki futbolcu 15 Aralık'ta takımlarına katılmaları gerektiği için bugün oynanacak olan Konyaspor maçının kadrosuna yer almayacak.

Ayrıca Süper Lig'in 17'nci haftasındaki Eyüpspor ve Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecekler.

En Nesyri ve Dorgeles Nene'nin Süper Kupa Yarı Finali'ndeki Samsunspor ile olası final mücadelesi, ligin ikinci devresinin başındaki Alanyaspor ve Türkiye Kupası ikinci hafta maçı olan Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmalarında forma giyme durumları ise takımlarının turnuvadaki ilerleyişine bağlı olacak.

EN NESYRI VE NENE'NİN PERFORMANSI

Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak olan Youssef En Nesyri, sezonun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayla 25 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mali formasıyla turnuvada boy gösterecek Dorgeles Nene ise 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.