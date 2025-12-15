Galatasaray'da yeni Mertens: Yunus Akgün

Mertens'le 3 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray sezonun ilk yarısında Belçikalı 10 numaranın boşluğunu dolduramadı.

Forvet arkasında İlkay, Sara ve Icardi'yi kullanan Okan Buruk'un elini rahatlatan isim Yunus Akgün oldu.

Antalya'da 10 numara pozisyonunda şov yapan Yunus iki asist ile maçı çözdü. 8 Kasım'da kasığından fıtık operasyonu geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ameliyattan 10 gün sonra düz koşulara başladı.

Mucize şekilde 3 haftada takıma dönen Yunus Akgün fizik olarak toparlanmaya başlar başlamaz 11'e girdi ve saha içi lideri olduğu Aslan'ı, Antalya'da özlenen futboluna kavuşturdu.

Hocası Okan Buruk'un, "Yunus gibi kapanan takımlara çözüm olacak oyuncuyla başladık. Bu tür maçları çözecek kişi Yunus" sözünü haklı çıkartan yıldız oyuncu, 5 asiste ulaşarak takımda en çok gol pası veren isim oldu.