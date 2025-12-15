14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-2
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-0

Galatasaray'da yeni Mertens: Yunus Akgün

Yunus Akgün, Antalyaspor maçında yaptığı 2 asistle Galatasaray'ı taşıdı; sakatlık sonrası hızlı dönüş yapan yıldız oyuncu 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi.

15 Aralık 2025
Galatasaray'da yeni Mertens: Yunus Akgün






Mertens'le 3 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray sezonun ilk yarısında Belçikalı 10 numaranın boşluğunu dolduramadı. 
 
Forvet arkasında İlkay, Sara ve Icardi'yi kullanan Okan Buruk'un elini rahatlatan isim Yunus Akgün oldu.
 
Antalya'da 10 numara pozisyonunda şov yapan Yunus iki asist ile maçı çözdü. 8 Kasım'da kasığından fıtık operasyonu geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ameliyattan 10 gün sonra düz koşulara başladı.
 
Mucize şekilde 3 haftada takıma dönen Yunus Akgün fizik olarak toparlanmaya başlar başlamaz 11'e girdi ve saha içi lideri olduğu Aslan'ı, Antalya'da özlenen futboluna kavuşturdu.
 
Hocası Okan Buruk'un, "Yunus gibi kapanan takımlara çözüm olacak oyuncuyla başladık. Bu tür maçları çözecek kişi Yunus" sözünü haklı çıkartan yıldız oyuncu, 5 asiste ulaşarak takımda en çok gol pası veren isim oldu. 
 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
