TFF 3. Lig'de hafta içi maçları

TFF 3. Lig'in 14. haftası, 16 Aralık Salı günü gruplarda oynanacak 16 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 14. haftasının programı şu şekilde:
1. Grup
16 Aralık Salı:
15.00 Çorluspor 1947-Yalova FK 77 (General Basri Saran)
15.00 İnkılap Futbol SK-Edirnespor (Ömerli)
15.00 Beykoz İshaklıspor-Astor Enerji Çankayaspor (Alemdağ)
15.00 Galataspor-Bursa Yıldırımspor (İBB Beyoğlu)
17 Aralık Çarşamba:
13.00 Polatlı 1926-Bulvarspor (Polatlı İlçe)
13.00 Karalar İnşaat Etimesgut SK-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Kestel Çilekspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Silivrispor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
2. Grup
16 Aralık Salı:
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Cinegold Ağrı 1970 (Yeni Malatya)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 (Kırşehir Ahi)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Niğde Belediyespor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Erciyes 38-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
13.00 Diyarbekirspor-Kilis 1984 (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
17 Aralık Çarşamba:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Karaköprü Belediyespor (Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Kırıkkale FK-Silifke Belediyespor (Başpınar)
13.00 12 Bingölspor-MDGRUP Osmaniyespor (Bingöl Şehir)
3. Grup
16 Aralık Salı:
13.00 Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967 (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1926 Bulancakspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Artvin Hopaspor-Çayelispor (Arhavi İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Amasyaspor (Fatsa İlçe)
17 Aralık Çarşamba:
13.00 Pazarspor-Karabük İdmanyurdu (Pazar İlçe)
13.00 Giresunspor-TCH Group Zonguldakspor (Çotanak Spor Kompleksi)
13.00 52 Orduspor-Düzce Cam Düzcespor (19 Eylül Stadı)
13.00 Tokat Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
4. Grup
16 Aralık Salı:
15.00 Oktaş Uşakspor-İzmir Çoruhlu FK (Uşak 1 Eylül)
17.00 Tire 2021-Afyonspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Altay-Nazillispor (Alsancak Mustafa Denizli)
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Bornova 1877-Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Söke 1970-Karşıyaka (Didim Atatürk)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehir Anadoluspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Alanya 1221 (Denizli Atatürk)
17.00 Eskişehirspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
