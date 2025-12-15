Altekma'nın rakibi Cizre Belediyespor

Efeler Ligi'nde son 4 maçında Fenerbahçe, Gebze Belediyespor (D), Ziraat Bankkart ve son olarak Spor Toto'ya (D) yenilerek düşüşe geçen Altekma 16 Aralık Salı günü evinde son sıradaki Cizre Belediyespor karşısında çıkış arayacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.
Ligde 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi alan Altekma 10'uncu sırada, 9 müsabakada 9 yenilgi alan Cizre ekibi ise 14'üncü sırada yer alıyor.
