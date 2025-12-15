15 Aralık
Altekma'nın rakibi Cizre Belediyespor

Son dört maçından mağlubiyetle ayrılan Altekma, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Cizre Belediyespor'u ağırlıyor

calendar 15 Aralık 2025 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 14:45
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Efeler Ligi'nde son 4 maçında Fenerbahçe, Gebze Belediyespor (D), Ziraat Bankkart ve son olarak Spor Toto'ya (D) yenilerek düşüşe geçen Altekma 16 Aralık Salı günü evinde son sıradaki Cizre Belediyespor karşısında çıkış arayacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.


Ligde 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi alan Altekma 10'uncu sırada, 9 müsabakada 9 yenilgi alan Cizre ekibi ise 14'üncü sırada yer alıyor.

 Reklam 
