İş insanı Özköse'den Malatya futboluna dair açıklamalar

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Malatya futbolunun yarınlarına vurgu yaparak şehrin sporuna gönül veren herkesin ortak bir zeminde buluşmasının önemine dikkat çekti.



Özköse, Yeşilyurtspor'un yaşadığı sportif ve yapısal sorunların kentte sporu seven kesimleri endişelendirdiğini belirterek, sürecin şahıslar üzerinden değil, ortak akıl ve kurumsal bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.



Kulübün geleceğinin günü kurtaran adımlar yerine sürdürülebilir bir sportif vizyon çerçevesinde ele alınmasının önemine de dikkat çeken Başkan Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilyurtspor'un yeniden ayağa kalkabilmesi için kişisel beklentilerden uzak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirten Özköse, sürecin bireysel yaklaşımlar yerine kulübün sportif ve kurumsal geleceği ekseninde değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını kaydetti.



Geçmişte benzer süreçler yaşayan kulüplerin yaşadığı olumsuzluklara işaret eden Özköse, aynı akıbetin yaşanmaması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ahmet Özköse, sözlerini "Malatya futbolunun ayağa kalkabilmesi için kişisel beklentilerden uzak durulmalı." şeklinde tamamladı.



