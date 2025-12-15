15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

İş insanı Özköse'den Malatya futboluna dair açıklamalar

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Malatya futbolunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Aralık 2025 15:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Malatya futbolunun yarınlarına vurgu yaparak şehrin sporuna gönül veren herkesin ortak bir zeminde buluşmasının önemine dikkat çekti.

Özköse, Yeşilyurtspor'un yaşadığı sportif ve yapısal sorunların kentte sporu seven kesimleri endişelendirdiğini belirterek, sürecin şahıslar üzerinden değil, ortak akıl ve kurumsal bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Kulübün geleceğinin günü kurtaran adımlar yerine sürdürülebilir bir sportif vizyon çerçevesinde ele alınmasının önemine de dikkat çeken Başkan Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilyurtspor'un yeniden ayağa kalkabilmesi için kişisel beklentilerden uzak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirten Özköse, sürecin bireysel yaklaşımlar yerine kulübün sportif ve kurumsal geleceği ekseninde değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Geçmişte benzer süreçler yaşayan kulüplerin yaşadığı olumsuzluklara işaret eden Özköse, aynı akıbetin yaşanmaması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ahmet Özköse, sözlerini "Malatya futbolunun ayağa kalkabilmesi için kişisel beklentilerden uzak durulmalı." şeklinde tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
