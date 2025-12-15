15 Aralık
Tedesco: "Herkes resmen alev alıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor mücadelesi öncesi konuştu.

15 Aralık 2025 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco: 'Herkes resmen alev alıyor'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Sarı-Lacivertli kulübün teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK OFANSİF BİR OYUN SERGİLEYECEĞİZ"

Karşılaşma öncesi kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe bugün sahaya nasıl dizilmeyi planlıyor? Bu konudaki planları nedir Domenico Tedesco'nun?" sorusuna cevap olarak Tedesco, "Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Eğer top bizde olursa, bizim için iyi bir şey. Göreceğiz maçın nasıl ilerleyeceğini. Önde çok fazla opsiyonumuz var. Son maçta Kerem de 9 numaraya yakın oynadı, aynı şeyleri Talisca ve Asensio'dan bekliyoruz. Ofansif bir oyun sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HERKES RESMEN ALEV ALIYOR"

Son olarak Tedesco, "Bizler kendi oyuncularımıza göre planlıyoruz bunları (Geriden oyun kurulumu). Oyuncularımız her zaman oyun kurulumunda çözüm bulabiliyorlar, en doğru çözümü buluyorlar. Oyuncuları seçerken, antrenman performansına, durumlarına ve rakibe göre seçiyorum. Bu kadrodaki herkes oynayabiliyor. Herkes resmen alev alıyor, herkesin kalitesi çok yüksek." dedi.
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 33 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 25 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
