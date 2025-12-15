15 Aralık
Ederson: "Bireysel çalışmalarım oluyor"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Ederson: 'Bireysel çalışmalarım oluyor'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Sarı-Lacivertli takımda kaleci Ederson, konuştu.

"YARDIM ETMEK İÇİN SAHADAYIM"

Maç sonu, "Kendi performansını nasıl görüyorsun?" sorusuna Ederson, "Ben her zaman takıma yardım etmek için sahadayım." yanıtını verdi.

"TALISCA'YI KUTLARIM"

Talisca'yı kutlayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL ÇALIŞMALARIM OLUYOR"

Son olarak Brezilyalı eldiven, "Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor." dedi.
