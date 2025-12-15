Fenerbahçe'den bu sezon ilk!

Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda dikkat çekici istatistiklere imza attı.
Konyaspor karşısında ilk yarıda 3 gol bulan Fenerbahçe, kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekti.
Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.
