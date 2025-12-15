Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti.Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, mücadelenin 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra, 30. dakikada Mert Müldür sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Anderson Talisca, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.





Karşılaşmanın 87. dakikasında Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle farkı dörde çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi.

MERT MÜLDÜR SİFTAH YAPTI





Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.



Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.



Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 36 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e düşürdü. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.







Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.







TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.



Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu.



İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.



Konyaspor karşısında kalede yine Ederson'a görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta ikilide Edson Alvarez ile Fred Rodrigues şans bulurken, kanatlarda Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu görev aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca ile Jhon Duran'a güvendi.





FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Mücadelenin 7. dakikasında Konyaspor savunmadan çıkmak isterken Kerem'in baskısıyla sol kanatta kaptığı top, ceza yayı üzerinde bomboş durumdaki Talisca'ya aktarıldı. Müsait pozisyonda ceza alanına giren Brezilyalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Bahadır gole izin vermedi.



SON ANDA KALECİ



Dakikalar 12'yi gösterirken Fenerbahçe'nin sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Kerem, ceza alanı yan çizgisinin gerisinden ortasını yaptı. Kale alanı önünde Talisca'nın kafa vuruşu sonrası sağ çapraza açılan topu Asensio aldı. Soluna çeken İspanyol yıldızın uzak direğin dibine gönderdiği plaseyi Bahadır sağına iyi uzanarak son anda çeldi.



FENERBAHÇE'DEN PENALTI BEKLENTİSİ



24. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Brown'ın ortasında savunmadan seken topa ön direkte Duran hamle yaptı. Topu önüne almak isteyen Duran, Uğurcan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu, hakem oyunu sürdürdü.



VAR İNCELEMESİ



Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası Duran ile Uğurcan arasındaki pozisyonu incelemek üzere saha kenarındaki monitöre gitti.



FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI



26. dakikada pozisyonu tekrar tekrar izleyen Ozan Ergün, Duran'ın ceza sahası içinde topa dokunmasının ardından Uğurcan'ın tabanıyla Jhon Duran'ın bacağının arkasına vurduğunu tespit etti ve Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.



FENERBAHÇE, TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ



28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sol ayağının içiyle kalecinin sağına doğru yerden sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Bahadır ters köşeye yatarken top direğin dibinden ağlarla buluştu.







FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI



30. dakikada santra sonrası topu kazanan Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Brown'ın ortasında Duran'ın ıskaladığı top arka direkte Asensio'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Alvarez'in önüne almak istediği top kısa süreli boşta kalınca Mert Müldür sol ayağıyla dönerek vurdu. Calusic'e de çarpan top yükseklik kazanarak Bahadır'ın üzerinden ağlara gitti.



ANDERSON TALISCA YİNE SAHNEDE



37. dakikada Fenerbahçe'nin baskılı oynadığı bölümde ceza yayının gerisinde topu alan Alvarez, oyunu sağ çapraza açtı. Ceza alanı yan çizgisinde Asensio'nun ilk şutu savunmadan döndü. Dönen topu ceza alanı ön çizgisinde alan Talisca, soluna çekip çaprazdan uzak köşeye nefis bir plase gönderdi. Bahadır'ın uzanamadığı top ağlarla buluştu.







SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI



45. dakikada kaleci Ederson'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem, baskı altında aldığı top sonrası kaleci Bahadır'dan sıyrıldı ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu Uğurcan son anda çizgi önünde diziyle kornere gönderdi.



FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI



45+4. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Asensio'nun kale alanına gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kaleci Bahadır'ın da ıskaladığı top, uzak direğin dibine çarparak oyun alanına geri döndü.



İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







EDERSON SON ANDA KORNERE ÇELDİ



Dakikalar 58'i gösterirken Konyaspor'un kazandığı frikikte Bardhi sağ ayağının içiyle sol alt köşeye doğru sert vurdu, direğe doğru iyi uzanan Ederson topu son anda kornere çeldi.



KONYASPOR ETKİLİ GELDİ



72. dakikada sağ kanattan ceza alanına doldurulan topu Skriniar iyi uzaklaştıramadı. Sağ çaprazdan Melihin bekletmeden içeri çevirdiği topa penaltı noktasının önünden dönerek Umut vurdu. Yerden giden top, kaleci Ederson'da kaldı.



YİNE EDERSON



Mücadelenin 74. dakikasında Konyaspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Bardhi'den topu alan Andzouana ceza yayının gerisinden şutunu çekti, Ederson bu kez soluna uzanıp topu kontrol etti.



KONYASPOR TEHLİKELİ GELDİ



82. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Guilherme'nin son çizgiye inmeden ortaya çevirdiği topu savunma iyi uzaklaştıramadı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak hemen önündeki Bartuğ'dan sekti. Devamında sol çaprazdan Muleka bu kez şansını denedi, o da Skriniar'ı geçemedi.



ASENSIO FARKI 4'E ÇIKARTTI



87. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe akınında Asensio'nun derin pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuz, ceza alanı yan çizgisinin gerisinden ortasını yaptı. Yerden giden topu kale alanı içinde Bahadır sol eliyle çeldi. Penaltı noktasının soluna doğru açılan topa boş durumdaki Asensio sağ ayağının içiyle vurdu ve yakın köşeden ağları havalandırdı.



Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.



Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.



ASENSIO SAĞ KANATTAN, TALISCA 10 NUMARADA



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.



Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.



4 EKSİK



Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemedi.



ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA



Fenerbahçe teknik heyeti, sakat, cezalı ve kadro dışı isimler nedeniyle Konyaspor karşısında altyapıdan 2 ismi kadroya dahil etti.



Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.



Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.



12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.



24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.



28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.



30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.



37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.



44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.



45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.



45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.



70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.



74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.



87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.



Stat: Chobani



Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta



Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek), Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 67 Szymanski)



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı), Jin-Ho (Dk. 46 Pedrinho), Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 90 Jevtovic), Bjorio, Muleka, Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)



Goller: Dk. 28 (Penaltıdan) ve Dk. 37 Talisca, Dk. 30 Mert Müldür, Dk. 87 Asensio (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 8 Jin-Ho, Dk. 48 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Fred, Dk. 42 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)



