Kadıköy'de VAR'la penaltı!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 25. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Fenerbahçe'de Jhon Duran, 23. dakikada Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, oyunun sürmesini istedi.
Hakem Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Hakem Ergün, pozisyonu izledikten sonra 25. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de bu penaltıyı Anderson Talisca kullandı. Brezilyalı futbolcu, 28. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
