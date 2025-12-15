15 Aralık
Kadıköy'de VAR'la penaltı!

Fenerbahçe, Konyaspor maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Anderson Talisca, penaltıyı gole çevirdi.

calendar 15 Aralık 2025 20:30
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 25. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran, 23. dakikada Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, oyunun sürmesini istedi.

Hakem Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Hakem Ergün, pozisyonu izledikten sonra 25. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de bu penaltıyı Anderson Talisca kullandı. Brezilyalı futbolcu, 28. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 33 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 25 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
