Golovin'den Tchouameni'ye olay sözler: '20 metreye pas atamıyordu'

Monaco ve Rusya Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Aleksandr Golovin, eski takım arkadaşı ve Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni hakkında çok sert ifadeler kullandı.
Golovin, "FONTour Avrupa" programında Monaco'da birlikte oynadığı futbolcular arasından bir sıralama yapması istendiğinde, Tchouameni'yi listenin en sonuna koydu.
"20 METREYE PAS ATAMIYORDU"
Rus futbolcu, Fransız orta saha için şu sözleri kullandı:
"Hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Hala da sevmiyorum. 20 metreye bile düzgün pas atamıyordu."
"REAL MADRID'DE DE AYNI"
Tchouameni'nin Real Madrid'e nasıl transfer olduğu sorulduğunda ise, "Orada da durum aynı. Real Madrid'de de 20 metreden ileri pas atmıyor." cevabını verdi.