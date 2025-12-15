Golovin'den Tchouameni'ye olay sözler: '20 metreye pas atamıyordu'

Monaco ve Rusya Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Aleksandr Golovin, eski takım arkadaşı ve Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni hakkında çok sert ifadeler kullandı.



Golovin, "FONTour Avrupa" programında Monaco'da birlikte oynadığı futbolcular arasından bir sıralama yapması istendiğinde, Tchouameni'yi listenin en sonuna koydu.



"20 METREYE PAS ATAMIYORDU"

Rus futbolcu, Fransız orta saha için şu sözleri kullandı:Tchouameni'nin Real Madrid'e nasıl transfer olduğu sorulduğunda ise,cevabını verdi.