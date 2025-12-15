15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Golovin'den Tchouameni'ye olay sözler: "20 metreye pas atamıyordu"

Monaco'nun yıldızı Aleksandr Golovin, eski takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'yi sert sözlerle eleştirerek "20 metreye bile pas atamıyordu, Real Madrid'de de durum değişmedi" dedi.

calendar 15 Aralık 2025 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco ve Rusya Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Aleksandr Golovin, eski takım arkadaşı ve Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Golovin, "FONTour Avrupa" programında Monaco'da birlikte oynadığı futbolcular arasından bir sıralama yapması istendiğinde, Tchouameni'yi listenin en sonuna koydu. 

"20 METREYE PAS ATAMIYORDU"



Rus futbolcu, Fransız orta saha için şu sözleri kullandı: 

"Hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Hala da sevmiyorum. 20 metreye bile düzgün pas atamıyordu." 

"REAL MADRID'DE DE AYNI"

Tchouameni'nin Real Madrid'e nasıl transfer olduğu sorulduğunda ise, "Orada da durum aynı. Real Madrid'de de 20 metreden ileri pas atmıyor." cevabını verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
