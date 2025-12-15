NBA'in efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama'nın, Oklahoma City Thunder uzun forveti Chet Holmgren hakkında yaptığı yorumdan rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdi.Nowitzki, Wembanyama'nın oyununu büyük bir hayranlıkla takip ettiğini belirtse de, Fransız yıldızın Holmgren'e yönelik viral hale gelen açıklamasını doğru bulmadığını ifade etti. Spurs ile Thunder arasında oynanacak NBA Cup yarı finali öncesinde konuşan Wembanyama, Holmgren'in savunulmasının zor olmasının asıl nedeninin, sahada ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın bulunması olduğunu savunmuştu.Wembanyama, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:Bu açıklama, NBA kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Nowitzki, NBA on Prime'ın maç önü programında Wembanyama'nın bu yaklaşımını eleştirdi ve Holmgren'in bireysel gelişiminin göz ardı edildiğini söyledi.Nowitzki, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:Efsane Alman yıldız, Wembanyama'nın açıklamasının üslubuna da dikkat çekerek eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:Öte yandan, Chet Holmgren'in, Shai Gilgeous-Alexander olmadan sahaya çıktığı maçlardaki performansı, Nowitzki'nin eleştirisini destekleyen istatistikler sunuyor. Holmgren, geçen sezonun başlangıcından bu yana Gilgeous-Alexander'ın oynamadığı üç maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda genç uzun, maç başına 22.0 sayı, 8.7 ribaund, 2.0 asist, 0.3 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.Ayrıca Holmgren'in bu maçlarda sadece 25.3 dakika süre aldığı ve %60.5 saha içi isabet oranıyla oynadığı da özellikle vurgulanması gereken bir detay olarak öne çıkıyor.