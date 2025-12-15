15 Aralık
Nowitzki'den Wemby'ye eleştiri: "Holmgren'e saygısızlık yaptı"

NBA'in efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama'nın, Oklahoma City Thunder uzun forveti Chet Holmgren hakkında yaptığı yorumdan rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdi.

NBA'in efsane oyuncularından Dirk Nowitzki, San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama'nın, Oklahoma City Thunder uzun forveti Chet Holmgren hakkında yaptığı yorumdan rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdi.

Nowitzki, Wembanyama'nın oyununu büyük bir hayranlıkla takip ettiğini belirtse de, Fransız yıldızın Holmgren'e yönelik viral hale gelen açıklamasını doğru bulmadığını ifade etti. Spurs ile Thunder arasında oynanacak NBA Cup yarı finali öncesinde konuşan Wembanyama, Holmgren'in savunulmasının zor olmasının asıl nedeninin, sahada ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın bulunması olduğunu savunmuştu.

Wembanyama, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:


"Sahada son MVP var, yani bizim ana odağımız o. MVP'ye yardım savunması getirmek zorunda kaldığınızda, herkes savunulması zor bir oyuncu haline gelir."

Bu açıklama, NBA kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Nowitzki, NBA on Prime'ın maç önü programında Wembanyama'nın bu yaklaşımını eleştirdi ve Holmgren'in bireysel gelişiminin göz ardı edildiğini söyledi.

Nowitzki, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Şunu söylemek istiyorum, Chet hakkında verdiği cevabı pek sevmedim. Keşke ona biraz daha kredi verseydi. 'Evet, MVP onlarda. Shai inanılmaz bir oyuncu ama Chet de her yıl oyununu geliştirdi. Şampiyonluk yaşamış bir oyuncu ve ona karşı sert oynamak istiyorum' diyebilirdi. Cevabı hoşuma gitmedi."

Efsane Alman yıldız, Wembanyama'nın açıklamasının üslubuna da dikkat çekerek eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bana göre bu yorum fazla yukarıdan bakan, Chet'i küçümseyen bir yaklaşım. Ama belli ki aralarında bir şeyler var ve bu eşleşmeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Patlamış mısırları hazırlayın."

Öte yandan, Chet Holmgren'in, Shai Gilgeous-Alexander olmadan sahaya çıktığı maçlardaki performansı, Nowitzki'nin eleştirisini destekleyen istatistikler sunuyor. Holmgren, geçen sezonun başlangıcından bu yana Gilgeous-Alexander'ın oynamadığı üç maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda genç uzun, maç başına 22.0 sayı, 8.7 ribaund, 2.0 asist, 0.3 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.

Ayrıca Holmgren'in bu maçlarda sadece 25.3 dakika süre aldığı ve %60.5 saha içi isabet oranıyla oynadığı da özellikle vurgulanması gereken bir detay olarak öne çıkıyor.

