Süper Lig'de 16. haftanın sonunda oluşan puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.
Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.
Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4
Gaziantep FK-Göztepe: 0-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3
Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0
- Puan durumu
Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|24
|39
|2.FENERBAHÇE
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|22
|36
|3.TRABZONSPOR
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|14
|35
|4.GÖZTEPE
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|10
|29
|5.BEŞİKTAŞ
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|7
|26
|6.SAMSUNSPOR
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|4
|25
|7.GAZİANTEP FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|-2
|23
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|5
|20
|9.KOCAELİSPOR
|16
|5
|5
|6
|13
|16
|-3
|20
|10.CORENDON ALANYASPOR
|16
|3
|9
|4
|14
|15
|-1
|18
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|-3
|18
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|16
|4
|4
|8
|20
|28
|-8
|16
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|-4
|15
|14.KASIMPAŞA
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|-7
|15
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|16
|4
|3
|9
|15
|29
|-14
|15
|16.ZECORNER KAYSERİSPOR
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|-17
|14
|17.İKAS EYÜPSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|-11
|13
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|-16
|9
- İlk yarının son hafta programı
Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek.
Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
