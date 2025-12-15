15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
2-1DA
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
0-045'
15 Aralık
Roma-Como
0-047'
15 Aralık
Braga-Santa Clara
1-0
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
0-07'

Süper Lig'de 16. haftanın sonunda oluşan puan durumu!

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuk ettiğiKonyaspor'u 4-0 yendi. Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, liderliğini sürdürdü

calendar 15 Aralık 2025 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 22:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 16. haftanın sonunda oluşan puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.

Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.



Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.

Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4

Gaziantep FK-Göztepe: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3

Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0 

- Puan durumu

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 16 12 3 1 36 12 24 39
2.FENERBAHÇE 16 10 6 0 36 14 22 36
3.TRABZONSPOR 16 10 5 1 30 16 14 35
4.GÖZTEPE 16 8 5 3 19 9 10 29
5.BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 29 22 7 26
6.SAMSUNSPOR 16 6 7 3 22 18 4 25
7.GAZİANTEP FK 16 6 5 5 23 25 -2 23
8.RAMS BAŞAKŞEHİR 16 5 5 6 22 17 5 20
9.KOCAELİSPOR 16 5 5 6 13 16 -3 20
10.CORENDON ALANYASPOR 16 3 9 4 14 15 -1 18
11.ÇAYKUR RİZESPOR 16 4 6 6 20 23 -3 18
12.TÜMOSAN KONYASPOR 16 4 4 8 20 28 -8 16
13.GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 3 9 17 21 -4 15
14.KASIMPAŞA 16 3 6 7 14 21 -7 15
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 16 4 3 9 15 29 -14 15
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 16 2 8 6 15 32 -17 14
17.İKAS EYÜPSPOR 16 3 4 9 10 21 -11 13
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 16 2 3 11 14 30 -16 9
- İlk yarının son hafta programı

Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek.

Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.