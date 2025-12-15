15 Aralık
Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupa'da Bologna ile oynanacak maç için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.

15 Aralık 2025 18:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'ndaki Bologna maçı için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.

DEVLER LİGİ'NDE SAKATLANDI

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlandı ve Genoa maçında forma giyemedi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu, devam eden sakatlığına rağmen Süper Kupa kafilesine dahil edilecek.

Inter, İtalya Süper Kupa yarı finalinde cuma günü Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.