Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Süper Kupası'ndaki Bologna maçı için Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak.



DEVLER LİGİ'NDE SAKATLANDI



Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlandı ve Genoa maçında forma giyemedi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu, devam eden sakatlığına rağmen Süper Kupa kafilesine dahil edilecek.



Inter, İtalya Süper Kupa yarı finalinde cuma günü Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.



BU SEZON PERFORMANSI



Inter bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



