Altın neden yükseliyor, yükseldi? 15 Aralık 2025

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4300 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatlarında yeni rekor seviye görüldü. Gümüş fiyatları ise rekorun hemen altında seyrediyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükselişini sürdürüyor.
Ons altın fiyatı, 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4300 dolar ons seviyesini aşarken dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları ise 5 bin 926 lira ile yeni rekor seviyesine ulaştı.

Bugün saat 12.10 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 0,77 yükselişle 4 bin 313 dolardan işlem görürken gram altın ise aynı dakikalarda yüzde 1 yükselişle 5 bin 920 liradan işlem görüyor.

Gümüş fiyatları da yükseliyor
Altın fiyatlarında olduğu gibi gümüş fiyatları da yönünü yukarı çevirdi ve rekor seviyenin hemen altında işlem görüyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi yükselişi desteklerken Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler de değerli metalleri destekledi.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı bugün aynı dakikalarda yüzde 1,16 yükselişle 64,29 dolardan işlem görüyor. Gümüşte rekor seviye 64,36 dolar.
