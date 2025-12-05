Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 11:31 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 11:31

Banka promosyonu haram mı, caiz mi? Diyanet açıkladı

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarına ek olarak aldıkları banka promosyonları, özellikle son dönemde artan rakamlarla birlikte gündemden düşmüyor. Vatandaşların aklındaki en önemli soru ise işin dini boyutu: Banka promosyonu haram mı, caiz mi? Diyanet İşleri Başkanlığı bu paranın kullanımı hakkında ne diyor?

İşte maaş promosyonlarının dini hükmü ve İslam alimlerinin görüşleri hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.
Maaş Promosyonu Nedir ve Neden Verilir?

Bankalar, kamu veya özel sektör çalışanlarının maaşlarını kendi şubelerinden ödemek karşılığında kurumlarla anlaşma yapar. Bu paranın bankada kaldığı süre boyunca banka tarafından işletilmesi karşılığında, müşteriye (çalışana) "promosyon" adı altında nakit bir ödeme yapılır. Dini tartışma da tam olarak bu paranın kaynağı noktasında başlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Göre Banka Promosyonu Caiz mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine banka promosyonları ile ilgili görüşünü netleştirmiştir. Diyanet'in fetvasına göre, banka promosyonlarının hükmü şu şekildedir:

"Bankaların, kamu veya özel sektör çalışanlarına verdiği promosyonlar, işleyiş bakımından faiz şüphesi taşımaktadır. Bu nedenle bu gelirlerin kişinin kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için harcanması tavsiye edilmemektedir."

Diyanet'in Gerekçesi Nedir?

Diyanet, bankaların bu parayı "vadeli mevduat" mantığıyla işlettiğini ve dağıtılan promosyonun faiz gelirlerinden elde edildiğini belirtir. İslam hukukunda faiz ve faizden elde edilen kazanç haram kabul edildiği için, bu paranın şahsi ihtiyaçlar için kullanılması uygun görülmemiştir.

Promosyon Parası Ne Yapılmalı?

Eğer hassasiyet gösterip Diyanet'in görüşünü uygulayacaksanız, izlemeniz gereken yol şudur:

Harcamayın: Parayı yeme, içme, giyim veya fatura ödeme gibi şahsi ihtiyaçlarınızda kullanmayın.

Elden Çıkarın: Bu parayı, herhangi bir sevap (ecir) beklemeden ihtiyaç sahiplerine veya hayır kurumlarına verin.


Amaç Arınmaktır: Buradaki amaç sadaka sevabı kazanmak değil, şüpheli veya haram kabul edilen paradan kurtulmaktır (tasadduk etmek).

Farklı Görüşler: "Caizdir" Diyen Hocalar Var mı?

İslam fıkhında zaman zaman farklı yorumlar olabilmektedir. Bazı ilahiyatçılar, banka promosyonunu faiz olarak değil, bankanın müşteriyi kazanmak için verdiği bir "hibe" (hediye) veya "işletme teşviği" olarak değerlendirir.

Bu görüşü savunanlara göre; çalışan kişinin banka ile faizli bir akit yapmadığı, sadece maaşını o bankadan çektiği için verilen paranın "hediye" statüsünde olduğu ve kullanılmasında sakınca olmadığı belirtilir. Ancak genel kabul gören ve ihtiyatlı olan görüş, Diyanet'in belirttiği "şüpheli şeylerden kaçınma" yönündedir.
Gündem

