Seyyanen zam iptal edildi mi?

AK Parti'nin önerisi ile komisyondan geçen ve Meclis Başkanlığı'na sunulan, kamuda görevli uzman/yönetici statüsündeki 30 binin üzerinde personelin yararlanacağı seyyanen zam düzenlemesi geri çekildi.

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

Gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, X'ten yaptığı paylaşımda, "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti. Bugün Genel Kurul'da görüşülen Vergi Paketi'ne önerge ile eklenmesi planlanıyordu. Ancak, CHP "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı. Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti." dedi.

Yapılacak zamdan yararlanacaklar şöyleydi:

1- TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü,

2- Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları,

3- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

4- Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları,

5- MİAH sınıfında olanlardan, Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç)

6- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışıp, yukarıda sayılan 1 ve 2 nolu kısımlara girenler.