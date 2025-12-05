Sofyan Amrabat, Barcelona maçında yok!

İspanya La Liga'da Real Betis, cumartesi günü sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Real Betis'te sakatlığı süren Sofyan Amrabat, bu maçta da takımını yalnız bırakacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Utrecht maçında sakatlanan Faslı futbolcu, Sevilla derbisinde de forma giyememişti.
Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, "Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek." dedi.
Amrabat, Fenerbahçe'den Real Betis'e transferinin ardından İspanyol temsilcisinde 11 maçta süre buldu.
