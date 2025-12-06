Şşş… 🤫 Şimdi yeni şarkıyı dinleyebilirsiniz.
🎧 King of Aslan - Victor Osimhen 🎶
Yeni şarkı Galatasaray YouTube Kanalı'nda YAYINDA! 🙌👇https://t.co/EszjPKd4EY
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025
Galatasaray'dan Osimhen'li şarkı paylaşımı
Galatasaray, Samsunspor galibiyetinin ardından Victor Osimhen için hazırlanan ve gol anları ile Icardi'yle tribün kutlamalarını içeren yeni şarkının klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray
Monaco, deplasmanda mağlup oldu!
Nottingham Forest, stadyumunu genişletme planlarını tanıtıyor
Ola Aina: "Kimsenin sevgilisi ile konuşmuyorum"
Yaya Toure'dan Guardiola'ya ağır sözler: "Yılan!"
Bayern Münih'ten Goretzka açıklaması!
Sofyan Amrabat, Barcelona maçında yok!
Kylian Mbappe, La Liga'da her takıma attı!
Barcelona Başkanı Laporta'dan Real Madrid'e gönderme!
Marcelo: "Tarihin en iyisi değilim"
Barcelona, Eric Garcia ile sözleşme uzattı!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Fenerbahçe
|14
|9
|5
|0
|31
|13
|32
|3
|Trabzonspor
|14
|9
|4
|1
|25
|12
|31
|4
|Göztepe
|14
|7
|5
|2
|17
|7
|26
|5
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|6
|Beşiktaş
|14
|7
|3
|4
|24
|17
|24
|7
|Gaziantep FK
|14
|6
|4
|4
|21
|22
|22
|8
|Kocaelispor
|14
|5
|3
|6
|12
|15
|18
|9
|Başakşehir
|14
|4
|4
|6
|19
|16
|16
|10
|Alanyaspor
|14
|3
|7
|4
|14
|15
|16
|11
|Konyaspor
|14
|4
|3
|7
|19
|23
|15
|12
|Rizespor
|14
|3
|5
|6
|16
|22
|14
|13
|Antalyaspor
|14
|4
|2
|8
|14
|25
|14
|14
|Kasımpaşa
|14
|3
|4
|7
|14
|21
|13
|15
|Eyüpspor
|14
|3
|3
|8
|9
|17
|12
|16
|Kayserispor
|14
|2
|6
|6
|14
|31
|12
|17
|Gençlerbirliği
|14
|3
|2
|9
|14
|21
|11
|18
|Karagümrük
|14
|2
|2
|10
|13
|26
|8