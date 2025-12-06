Samsunspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenildi.Kırmızı-beyazlı kulüp, Süper Lig'de 10 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Bu sezonki tek mağlubiyetini sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yaptığı 5. hafta maçında yaşayan kırmızı-beyazlılar, sonrasında biri 3. hafta erteleme müsabakası olmak üzere 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Galatasaray mağlubiyetiyle ligdeki kazanamama hasreti 3 maça çıkan Samsunspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.