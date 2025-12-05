05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Zak Brown: "Çılgınlık olur"

McLaren CEO'su Zak Brown, Abu Dabi sezon finali hakkında değerlendirme yaptı.

calendar 05 Aralık 2025 18:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zak Brown: 'Çılgınlık olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lando Norris, Oscar Piastri ve Max Verstappen hâlâ pilotlar şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Lando Norris, Red Bull pilotu Verstappen'in 12 puan önünde lider durumda, Piastri ise Hollandalı pilotun 4 puan arkasından geliyor.

McLaren bu sezon boyunca 'papaya kuralları' olarak adlandırdığı yaklaşımı sürdürdü: Her iki pilotun özgürce yarışmasına izin verildi, tek şart ise temas etmemeleriydi. Bu yaklaşım sezon başında heyecan verici mücadeleler getirdiği için övgü alsa da, şampiyonluk kızıştıkça baskı altına girmeye başladı.


Abu Dabi'de düzenlenen pilotlar basın toplantısında Norris ve Piastri, birbirlerine yol verme ihtimalinin takım içinde henüz konuşulmadığını belirtmişti. Ancak Brown, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, yarış sırasında pilotlardan yalnızca birinin şampiyonluk şansı kalırsa takım emri vermemenin mantıksız olacağını söyledi.

Brown şöyle konuştu: "Evet, elbette. Gerçekçiyiz. Bu pilotlar şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz."

"Eğer Oscar'ın artık şansı kalmazsa, Lando için yol vermesini istememiz gerekir mi? Tabii ki."

"Hafta sonuna her iki pilota da eşit fırsat tanıyarak giriyoruz, puan farkı olsa bile. Ama yarış ilerledikçe birinin şansı kaldığı, diğerinin kalmadığı açıkça belli olursa, şampiyonluğu kazanmak için yapmamız gerekeni yapacağız. Yapmamak çılgınlık olur."

"Hedefimiz takım olarak hem takımlar şampiyon

"Evet, kulağa garip gelebilir ama eğer pilotlardan biri şampiyonluğu kazanamıyorsa, diğeri kazansın ister.
Takımın istediği de bu. Ve onlar gerçekten takım oyuncuları. Bunu geçen yıl Brezilya sprintinde ve sanırım Katar'da da gördük."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.