Zak Brown: 'Çılgınlık olur'

Lando Norris, Oscar Piastri ve Max Verstappen hâlâ pilotlar şampiyonluğu için mücadele ediyor.Lando Norris, Red Bull pilotu Verstappen'in 12 puan önünde lider durumda, Piastri ise Hollandalı pilotun 4 puan arkasından geliyor.McLaren bu sezon boyunca 'papaya kuralları' olarak adlandırdığı yaklaşımı sürdürdü: Her iki pilotun özgürce yarışmasına izin verildi, tek şart ise temas etmemeleriydi. Bu yaklaşım sezon başında heyecan verici mücadeleler getirdiği için övgü alsa da, şampiyonluk kızıştıkça baskı altına girmeye başladı.Abu Dabi'de düzenlenen pilotlar basın toplantısında Norris ve Piastri, birbirlerine yol verme ihtimalinin takım içinde henüz konuşulmadığını belirtmişti. Ancak Brown, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, yarış sırasında pilotlardan yalnızca birinin şampiyonluk şansı kalırsa takım emri vermemenin mantıksız olacağını söyledi.Brown şöyle konuştu: