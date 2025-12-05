Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bahis operasyonu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorusu üzerine konuşan Bakan Yılmaz Tunç "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar" dedi.
"SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ"
Bakan Tunç ayrıca "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır." ifadelerini kullandı.
