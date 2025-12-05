Fenerbahçe'de dikkat çeken skor tablosu!

Fenerbahçe bu sezon ligde attığın gollerin büyük bölümünü maçların son çeyreklerinde buldu.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 14 haftada kaydettiği 31 golün 16'sını ilk yarının (31-45) ve ikinci yarının (76-90) son dilimlerinde attı.
Her iki bölümde de 8'er kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, en az golü ise 16-30. dakikalar arasında buldu.
Fenerbahçe'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de kadro genelinde gol sorumluluğunun paylaşılması oldu.
Domenico Tedesco'nun ideal ilk 11'inde yalnızca Jayden Oosterwolde ve Edson Alvarez skor katkısı üretemedi. Diğer tüm isimler, lig ve Avrupa'da ağları havalandırarak skora katkı verdi.
