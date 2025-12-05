05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Bursaspor Basketbol, Galatasaray galibiyetine odaklandı

Galatasaray maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Bursaspor Basketbol'da başantrenör Ahmet Çakı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek Bursaspor Basketbol, milli maç arasından sonra alacağı galibiyetle ivme yakalamayı hedefliyor.

Bursaspor Basketbol, Galatasaray ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk 9 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, başantrenör Nenad Markovic ile yollarını ayırarak bu göreve ligin tecrübeli isimlerinden Ahmet Çakı'yı getirdi.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dolayısıyla lige verilen aranın ardından Çakı yönetimindeki Bursaspor Basketbol, Galatasaray karşısında galibiyet almak istiyor.


Bursaspor Basketbol Başantrenörü Ahmet Çakı, göreve yeni geldiğini ve milli arada takımla daha iyi çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Yine de yaşanan sakatlıklar ve eksikler nedeniyle istedikleri ritimde çalışamadıklarını belirten Çakı, takımın ve kendisinin iyi yaptığı şeylere yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Çakı, kulübün ilk hedefinin ligde kalmak ve alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

Ligde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede birçok takım olduğunu anlatan Çakı, "Bizim de kulüp başkanımız Sezer Sezgin'in kendi çabasıyla ortaya koyduğu hem bütçe hem de bir takım çalışması var. Burada camiaya yakışır mücadeleci basketbolu ve şehrin sonuna kadar sahipleneceği bir takım yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

"Takımımızın gücünü ve limitlerini biliyoruz"

Tecrübeli başantrenör, hedeflerinden birinin de bu takıma en uygun ve iyi basketbolu oynatarak maç kazanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seyirci çok önemli bir faktör. Seyircinin ilgisini arttırmak için onların gurur duyduğu, keyif aldığı, hem iyi basketbol hem de mücadele koyan bir takım ortaya koymak istiyoruz. Mücadeleci bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Takımımızın gücünü ve limitlerini biliyoruz. Şu andaki en büyük amacımız alt sıralardan tabii ki kurtulmak ama bunu yaparken de bir kalite, mücadele ve oyun anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Bursaspor taraftarının bizden keyif alması, bizimle mutlu olması, buraya gelip bizi izlemeyi tercih etmesini hedefliyoruz."

 

"Mücadeleyle seyirciyi mutlu etmek istiyoruz"



Çakı, bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'ın, basketbol kültürüne sahip bir takım olduğunu söyledi.

Rakibin ofansif gücü çok yüksek ve iyi bir başantrenörleri olduğunun altını çizen Çakı, şöyle konuştu:

"Evimizde onların potansiyelini olabildiğince minimize ederek biraz da kendi tarzımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Sert, mücadeleci bir oyun ortaya koyup her topun da kıymetini bilerek oynarsak bir şansımız olacağını düşünüyorum. Onlar 90 sayıları çok rahat atabilen bir takım. Bizim savunma kaynaklı sayıyı öne çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de en az 11 oyuncudan verim alalım ki sahadaki o direnci 40 dakikaya yayabiliriz."



Ahmet Çakı, Galatasaray maçında tribünde taraftar desteğinin önemine değinerek, "Galatasaray karşısında oynadığımız oyun ve mücadeleyle seyirciyi mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki kazanmayı çok isteriz ama kazanmasak da insanlarda bir iz bırakalım. Konsantrasyonumuz bu yönde olacak." ifadesini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
