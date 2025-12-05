Bursaspor Basketbol, Galatasaray galibiyetine odaklandı

Bursaspor Basketbol, Galatasaray ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.Ligin ilk 9 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, başantrenör Nenad Markovic ile yollarını ayırarak bu göreve ligin tecrübeli isimlerinden Ahmet Çakı'yı getirdi.FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dolayısıyla lige verilen aranın ardından Çakı yönetimindeki Bursaspor Basketbol, Galatasaray karşısında galibiyet almak istiyor.Bursaspor Basketbol Başantrenörü Ahmet Çakı, göreve yeni geldiğini ve milli arada takımla daha iyi çalışma imkanı bulduğunu söyledi.Yine de yaşanan sakatlıklar ve eksikler nedeniyle istedikleri ritimde çalışamadıklarını belirten Çakı, takımın ve kendisinin iyi yaptığı şeylere yoğunlaştıklarını dile getirdi.Çakı, kulübün ilk hedefinin ligde kalmak ve alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu ifade etti.Ligde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede birçok takım olduğunu anlatan Çakı,dedi.Tecrübeli başantrenör, hedeflerinden birinin de bu takıma en uygun ve iyi basketbolu oynatarak maç kazanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Çakı, bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'ın, basketbol kültürüne sahip bir takım olduğunu söyledi.Rakibin ofansif gücü çok yüksek ve iyi bir başantrenörleri olduğunun altını çizen Çakı, şöyle konuştu:Ahmet Çakı, Galatasaray maçında tribünde taraftar desteğinin önemine değinerek,ifadesini kullandı.