05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Eyüpspor'da Kayserispor öncesi 2 eksik!

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

calendar 05 Aralık 2025 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 11:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da Kayserispor öncesi 2 eksik!
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka 14.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği maçta Abdullah Bora Özkara ve Ogün Kamacı yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 12 puan toplayan Eyüpspor, aynı puanda olduğu Kayserispor'un bir sıra üzerinde 15. sırada yer alıyor.



Son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisinde teknik direktör Orhan Ak, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Orhan Ak, yarınki mücadelede takımının başında yer alamayacak.

EYÜPSPOR'DA 2 EKSİK

ikas Eyüpspor'da, Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kerem Demirbay ve Mame Thiam da forma giyemeyecekler.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
