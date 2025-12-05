Eyüpspor'da Kayserispor öncesi 2 eksik!

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka 14.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği maçta Abdullah Bora Özkara ve Ogün Kamacı yardımcı hakem olarak görev alacak.



Ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 12 puan toplayan Eyüpspor, aynı puanda olduğu Kayserispor'un bir sıra üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisinde teknik direktör Orhan Ak, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Orhan Ak, yarınki mücadelede takımının başında yer alamayacak.ikas Eyüpspor'da, Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kerem Demirbay ve Mame Thiam da forma giyemeyecekler.