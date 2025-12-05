05 Aralık
Bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar da gözaltında!

Bahis soruşturmasında yeni operasyon: Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında toplamda 46 kişi gözaltına alındı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

05 Aralık 2025 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA


Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.


Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

TOPLAMDA 46 KİŞİ
AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında toplamda 46 kişi gözaltına alındı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Ahmet Çakar, "Efendim niçin gözaltına alındınız?" şeklindeki sorunun ardından, "Bilmiyorum." dedi.



