Umut Camkıran, Hırvat boksör Pesut'a karşı ringe çıkacak

17 maçta 17 nakavta imza atmış Hırvat Abel Pesut'a karşı mücedele edecek olan Umut Camkıran, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı hedefliyor.

Umut Camkıran, Hırvat boksör Pesut'a karşı ringe çıkacak
Profesyonel boks kariyerine 2013'te başlayan, bu süreçte 24 maçta 24 galibiyet elde eden ve çıktığı bu maçlarda rakiplerini 22 kez nakavt eden Tuncelili Umut Camkıran İstanbul'da ringe çıkmaya hazırlanıyor. Rakip nakavt ustası Hırvat boksör Abel Pesut olacak.

13 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Ataşehir'de bulunan Selectum City Hotel'de 21.30'da ringe çıkacak ağır sıkletteki temsilcimiz Hırvatların usta boksörü Abel Pesut ile kozlarını paylaşacak. Pesut daha önce 18 maça çıktı ve sadece 1 kez kaybetti. Hırvat boksör ağır sıklet kazandığı 17 maçın tamamında rakiplerini nakavt etti.

UMUT CAMKIRAN ŞU ANDA 24 NUMARADA


34 yaşındaki Umut Camkıran bu maçta 36 yaşındaki Pesut ile Dünya Boks Konseyi kısa adı ile WBC'nin boşta bulunan Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu için 10 rauntluk bir mücadeleye girecek. Camkıran, 26 Temmuz'da memleketi Tunceli'de çıktığı tarihi boks gecesinde Todorche Cvetkov'u yenerek WBC Federasyonu'nda 1592 boksör arasında Joe Joyce, Tony Yoka, Jermaine Franklin gibi dünyaca ünlü boksörleri geride bıraktı ve 24 numaraya kadar yükseldi.


İlk 15'e girdiği takdirde dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak olan Umut Camkıran'ın Pesut karşısında tek hedefi nakavtlı galibiyet.

ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU MARCO HUCK DA RİNGE ÇIKACAK

Boşnak boksör Muammer Hukic dünyada bilinen adı ile Marco Huck, WBO'da ve IBO'da kazandığı yarı ağır sıklet dünya şampiyonlukları ile adından sıkça söz ettirmişti. 41 yaşındaki 'Kaptan' lakaplı Huck 50 maçta 43 kez kazandı. 28 kez rakiplerini nakavt etti, 5 kez de kaybetti.
2020'de boksu bırakan efsane şampiyon geçen sene Evgenios Lazaridis'i yenerek geri dönüş yapmıştı. Kısa zamanda rakibi de açıklanacak Huck 13 Aralık'ta ringe çıkacaklar arasında olacak.

Promotörlüğünü Birol Topuz'un yaptığı RMO Boxing, Ekol Spor'dan canlı olarak yayınlanacak ve Bilgehan Demir ile Mustafa Özben'in mikrofon başında olacağı boks gecesinde toplam 6 maç oynanacak.

RMO Boxing maç kartı şöyle:



Marco Huck vs TBA – Ağır Sıklet Maçı

Umut Camkıran vs Abel Pesut – WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül vs Kamronbek İskandarov – Süper Hafif Sıklet Maçı 63.5 Kg

Eris Bajra vs Makaveli Mponji – Yarı Orta Sıklet 66.7 Kg

Onurcan Kabayel vs Mike Hadley – Yarı Ağır Sıklet 91 Kg
 

Baran Çelik vs İsmat Eynullayev- Hafif Ağır Sıklet 79.4 Kg

