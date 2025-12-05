Yaya Toure'dan Guardiola'ya ağır sözler: 'Yılan!'

Barcelona ve Manchester City'nin eski yıldız orta saha oyuncusu Yaya Toure, Pep Guardiola ile yaşadığı sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.Toure, YouTube'da 'Zack' kanalına verdiği röportajda Guardiola'nın kendisini hem İspanya'da hem de İngiltere'de dışlanmış hissettirdiğini söyledi.Toure,ifadelerini kullanarak Guardiola'ya yönelik tepkisini sürdürdü.Fildişi Sahilli eski futbolcu, hem Barcelona'da hem de Manchester City'de Guardiola tarafından marjinalleştirildiğini belirtti.Toure, 2010 yılında Barcelona'da yaşadıklarını şu sözlerle hatırladı:Guardiola'nın Sergio Busquets'i tercih etmesiyle 2010'da Barcelona'da yedek kalan Toure, o sezon sadece dokuz kez ilk 11'de sahaya çıkmış ve ardından Manchester City'ye transfer olmuştu.Manchester City'de 2010–2018 yılları arasında kulübün efsanelerinden biri hâline gelen Toure'nin Guardiola ile sorunları İngiltere'de de devam etti. 2016'da City'nin başına geçen Guardiola, Toure'yi yeniden gözden çıkararak rotasyonun dışına itti.O dönemde Toure'nin menajeri Dimitri Seluk da, BBC World Football'adiyerek İspanyol teknik adama yüklenmişti.2018'de City'den ayrılan Toure, Olympiakos'a transfer olmuştu.Toure, 2018'de yaptığı açıklamalarda ise Guardiola'nın City'deki son sezonunu bilerek zorlaştırdığını iddia etmişti:Toure, Guardiola'nın kendisine karşı tavrının ırkla ilgili olup olmadığını da düşündüğünü söyleyerek,ifadelerini kullandı.