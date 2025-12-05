Ertan Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi ve transfer sözleri!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından hem çekilen kurayı hem de Beşiktaş derbisini değerlendirdi.





Beşiktaş ile ligde oynanan son maçın çekişmeli geçtiğini hatırlatan Torunoğulları, derbi için umutlu konuştu:





"Beşiktaş ile ligde maçımız çekişmeli geçmişti. İnşallah yine güzel bir maç izleteceğiz. Takıma ve hocamıza güveniyoruz."





Torunoğulları, ocak ayında transfer yapılacağına da değindi:





"Ocak'ta transfer olacak. Bizim sıkıntımız yok. Takımın havası çok güzel, hocanın morali çok iyi."



