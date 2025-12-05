05 Aralık
Ertan Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi ve transfer sözleri!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından hem çekilen kurayı hem de Beşiktaş derbisini hakkında konuştu.

calendar 05 Aralık 2025 15:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ertan Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi ve transfer sözleri!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından hem çekilen kurayı hem de Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Beşiktaş ile ligde oynanan son maçın çekişmeli geçtiğini hatırlatan Torunoğulları, derbi için umutlu konuştu:

"Beşiktaş ile ligde maçımız çekişmeli geçmişti. İnşallah yine güzel bir maç izleteceğiz. Takıma ve hocamıza güveniyoruz."

Torunoğulları, ocak ayında transfer yapılacağına da değindi:

"Ocak'ta transfer olacak. Bizim sıkıntımız yok. Takımın havası çok güzel, hocanın morali çok iyi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
