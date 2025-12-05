Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 19:29 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 19:29

Galatasaray Samsunspor ücretsiz izle | Galatasaray Samsunspor maçı canlı yayın linki

Galatasaray Samsunspor maçı bedava bein sports yayını | Galatasaray - Samsunspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Samsunspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Samsunspor maçı şifresiz izleme detayları

Galatasaray Samsunspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.  RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.



Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Marius.



GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Osimhen ve Torreira, yarın sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.

RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 25 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI 

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Ligdeki 14 müsabakada 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Galatasaray, artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor. Fenerbahçe'nin (31) ardından ligin en golcü ikinci ekibi konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'den (7) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

SON 4 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER

Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Samsunspor, haftaya 5. sırada girdi. Son oynadığı lig maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor. Sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

65. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 29-2 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, rakibine İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı. Samsunspor karşısında 90 kez fileleri havalandıran, 23 gol yiyen Galatasaray, son 24 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 8 mücadeleyi de kazandı.

GALATASARAY, SAMSUNSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 8 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Galatasaray, yarın galip gelmesi halinde lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste 9 kez mağlup edecek. Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

