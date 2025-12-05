Haber Tarihi: 05 Aralık 2025 16:46 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 16:46

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası grup kuraları bugün çekildi. Kura sonucunda Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı grupta yer alarak futbolseverlere erken bir derbi heyecanı yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında C Grubu'nda eşleşen iki ezeli rakip, grubun açılış maçında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş Kupa Maçı Ne Zaman?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.

C Grubu'nun ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın net günü ve saati, TFF tarafından yapılacak haftalık program açıklamasının ardından kesinleşecek.

C Grubu'nda Hangi Takımlar Var?
Kura çekimi sonucunda oluşan C Grubu, "Ölüm Grubu" olarak nitelendirilebilecek güçlü ekiplerden oluşuyor:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK


Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

Yeni Format Nasıl İşleyecek?
Bu sezon uygulanan yeni formata göre; 24 takım 8'erli 3 gruba (A, B, C) ayrıldı. Takımlar gruplarında 4 maç (2 iç saha, 2 deplasman) yapacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
