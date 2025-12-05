Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında C Grubu'nda eşleşen iki ezeli rakip, grubun açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.

C Grubu'nun ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın net günü ve saati, TFF tarafından yapılacak haftalık program açıklamasının ardından kesinleşecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan C Grubu, "Ölüm Grubu" olarak nitelendirilebilecek güçlü ekiplerden oluşuyor:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

Bu sezon uygulanan yeni formata göre; 24 takım 8'erli 3 gruba (A, B, C) ayrıldı. Takımlar gruplarında 4 maç (2 iç saha, 2 deplasman) yapacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adlarını çeyrek finale yazdıracak.