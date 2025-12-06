Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Menajeri teklif getirdi!

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşayan ve ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
MENAJERİ İKİ TEKLİF GETİRDİ
Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Sebastian Szymanski için gün geçtikçe ayrılık yaklaşıyor. Özellikle Bundesliga'dan ve Eredivisie'den talipleri olan Polonyalı oyuncunun yönetime ayrılma isteğini bildirdiği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin de kulübe iki teklif getirdiği vurgulandı.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki isim, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybederek rotasyon oyuncusu haline geldi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Polonyalı futbolcu, bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
