Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama: 'Samsunspor'un hakkı yendi!'

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
14:30
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
21:00
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
20:45
06 Aralık
Heracles-Telstar
22:00
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
23:00
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
18:00
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
20:15
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
22:45
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
19:00
06 Aralık
Hartberg-LASK
19:00
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
19:00
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
18:30
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
14:00
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
23:05
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
15:30
06 Aralık
Derby County-Leicester City
15:30
06 Aralık
Watford-Norwich City
15:30
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
18:00
06 Aralık
Bristol City-Millwall
18:00
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
18:00
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
18:00
06 Aralık
QPR-West Bromwich
18:00
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
18:00
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
18:00
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
18:30
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
21:00
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
17:00
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
18:00
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
13:30
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
16:00
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
19:00
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
17:30
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
17:30
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
17:30
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
17:30
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
17:30
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
20:30
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
15:30
06 Aralık
Everton-N. Forest
18:00
06 Aralık
Nantes-Lens
19:00
06 Aralık
M.City-Sunderland
18:00
06 Aralık
Newcastle-Burnley
18:00
06 Aralık
Tottenham-Brentford
18:00
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
20:30
06 Aralık
Villarreal-Getafe
16:00
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
18:15
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
20:30
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
23:00
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
17:00
06 Aralık
Inter-Como
20:00
06 Aralık
Verona-Atalanta
22:45
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
18:00

Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama: "Samsunspor'un hakkı yendi!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray - Samsunspor maçında yaşanan pozisyon ile ilgili konuştu. Doğan, durum hakkında 'skandal' ifadesini kullandı.

06 Aralık 2025 13:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama: 'Samsunspor'un hakkı yendi!'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray - Samsunspor maçında yaşanan pozisyonla ilgili A Spor'a konuştu.

"TAM BİR SKANDAL"

Samsunspor'un hakkının yenildiğini söyleyen Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Futbolda bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta, bu adaletin kaybolduğu bir nokta" dedi.


Sözlerine devam eden Doğan, "Samsun şehri bizim komşumuz, hem çok değerli, benim de sevdiğim bir başkanı var. Çok ciddi emek veriyor." ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIM DA LEHİNE İSTEMEZDİ"

İki takımın da bu pozisyonu lehlerine istemeyeceğini belirten Ertuğrul Doğan, "Yine Galatasaray'ın da çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takım da sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen nokta da baktığımız zaman, Samsunspor'un çok ciddi anlamda hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür." diye konuştu.

"EN ÇOK ACI ÇEKEN BİZİZ"

Hakem hatalarından en çok acıyı kendilerinin çektiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir, 4 büyük takımı konuşuyorum. Ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum." sözlerini sarf etti.

"HACIOSMANOĞLU DA İSTEMEZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında konuşan Doğan, "Böyle bir şeyi sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Çünkü zamanında Trabzonspor başkanlığı yaparken kendisinin de çok ciddi hakkı yendi. Çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. Onların da sebeplerini futbol camiası biliyor. Sayın başkan da biliyor. Oraya da çok girmek istemiyorum." dedi.

"SAYIN BAŞKAN GEREKENİ YAPACAKTIR"

Hacıosmanoğlu'nun gereğini yapacağını söyleyen Doğan, "Sayın federasyon başkanının kendi açıklamaları da var. Sahada hakem hatası olur mu? Olur. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yaparız. Ama VAR'ın başında oturuyorsun, pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık bir pozisyonda eğer sen bunu görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"BU İŞLERDEN UZAKLAŞTIRILMALI"

Hakemin uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Her hata hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım." dedi.

"BU HATA DEĞİL' YANLIŞTIR"

Son olarak Ertuğrul Doğan, "Dün VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? Ben 9 yıldır yöneticilik anlamında bu işin içindeyim, 3 yıldır da başkanım. Ben bunu gördüğüm zaman ben buna hata demem. Lafımı da esirgeyen biri değilim. Samsunspor camiasının hakkı yenmiştir. Net söylüyorum. Samsunspor Başkanı'nın, yönetiminin, taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değil, bu yanlıştır." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
