Tottenham'dan evinde rahat galibiyet!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham, Brentford'u ağırladı.
Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Richarlison ve 43. dakikada Xavi Simons'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 22'ye çıkarırken Brentford ise 19 puanda kaldı.
Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Brentford ise evinde Leeds United'ı ağırlayacak.
