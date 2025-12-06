Villarreal zirve yarışını sürdürdü! 6'da 6

İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Villarreal ile Getafe karşı karşıya geldi.
Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Villarreal, 2-0'lık skorla kazandı.
Villarreal'e galibiyeti getiren golleri, dakika 45+5'te Tajon Buchanan ile 64. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.
Getafe'de Luis Milla, 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Marceliona Toral'in ekibi Villarreal, La Liga'da 6'da 6 yaptı.
Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 35 yaptı. Getafe, 20 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Villarreal, Levante deplasmanına gidecek. Getafe, Espanyol'u konuk edecek.
