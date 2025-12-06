Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu merak ediliyor.



2 HAFTA DAHA UZAK KALMASI BEKLENİYOR



Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.



Ligdeki Samsunspor maçında yer almayan Fildişi Sahilli savunmacı, 9 Aralık Salı günkü Monaco mücadelesini de kaçıracak.



Sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Singo'nun durumunu sürekli olarak takip edecek.



PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Singo, 1 asistlik performans sergiledi.







