Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu merak ediliyor.
2 HAFTA DAHA UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.
Ligdeki Samsunspor maçında yer almayan Fildişi Sahilli savunmacı, 9 Aralık Salı günkü Monaco mücadelesini de kaçıracak.
Sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Singo'nun durumunu sürekli olarak takip edecek.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Singo, 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray
