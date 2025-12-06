Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Yusuf Demir artık kulüp arıyor.
Ara transfer döneminde 22 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni bir takıma gideceği aktarıldı.
Genç yıldızın Galatasaray'la kontratı sezon sonunda bitiyor.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray kariyerinde 24 maçta görev alan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da veda: Yusuf Demir
Galatasaray'da kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir, ara transferde takımdan ayrılmak için kulüp arıyor.
Galatasaray
