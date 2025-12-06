Yalçın Koşukavak: 'Planladığımız gibi oldu'

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Serik Spor'u 3-1 mağlup etti.
Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maç sonrası kendileri açısından çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz Vanspor deplasmanında 90+2'de bir gol yedik, galibiyeti orada kaçırdık. Geçen hafta da Iğdır FK'ye karşı çok güçlü bir oyun oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Bu kez Serik deplasmanı bizim için çok anlam ifade etmeye başlamıştı. Hafta içi de kupa maçı oynadık. Burası önemliydi. Rakibimizin birtakım ekonomik problemleri olsa da ligde son dört maçını kazanmış, daha rahat oynayan bir takım, daha öz güvenli. Açıkçası kritik bir maça çıkıyorduk. Oyunu iyi kontrol ettik. Oyunun başında bir penaltı kazandık. 1-0 öne geçince bu kez rakibimizin top ayağındayken oynama yetilerinin daha düşük olduğunu bildiğimiz için biraz daha alanda bekledik. Daha geçiş hücumlarıyla skoru çoğaltmaya çalıştık. Planladığımız gibi de oldu. 3-1 kazandık, mutluyuz. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz."
