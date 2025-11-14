ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON TAHMİNLER: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, refah payı olur mu? Yeni asgari ücret için toplantılar ne zaman?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri. Ocak 2026'nın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete gelecek zam oranı da merak ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son tahminler yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret mesajı geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Işıkhan burada yaptığı konuşmada asgari ücret görüşmelerine de değindi.

Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un açıklamaları şu şekilde: "Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada vergi artışlarının da yeniden değerleme oranına göre değil, hedeflenen enflasyona göre güncelleneceğini belirtti. Bütün bunları üst üste koyunca asgari ücrete zamda da gelecek yıl hedeflenen enflasyona göre bir artış belirleneceğini tahmin etmekteyiz.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon öngörüsünü %16'da sabit tuttuğunu göz önünde bulundurduğumuzda asgari ücrete yapılacak zammın %20-25 aralığında olacağını söyleyebiliriz.

Ekonomi yönetiminin bakış açısına göre yani beklenen enflasyona göre bir refah payı eklemesi olacaktır. %16 beklenen enflasyona 4 ile 9 puan arası bir refah payı eklenmesiyle yeni asgari ücret belirlenecektir. Ancak bu oran 2025 yılında gerçekleşen enflasyondan daha düşük olacaktır.

2026 enflasyon tahmininde bir güncelleme yapılmadığı için asgari ücret %20-25 aralığında bir artışla 26.524 ile 27.630 TL arası bir rakam olacaktır."