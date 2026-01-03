Beşiktaş'tan 10 numaraya tanıdık hamle: Yusuf Yazıcı

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre, yönetimin, Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan ve UEFA'ya verilen Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine eklediği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kurmayların Yunan ekibinden ayrılma kararı alan milli futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
SÜPER LİG'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR
Adı Fransız ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Olympiakos ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
PERFORMANSI
Yunan ekibiyle bu sezon 15 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
