03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Beşiktaş'tan 10 numaraya tanıdık hamle: Yusuf Yazıcı

Beşiktaş, Olympiakos'ta forma şansı bulamayan ve Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre, yönetimin, Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan ve UEFA'ya verilen Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine eklediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kurmayların Yunan ekibinden ayrılma kararı alan milli futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Adı Fransız ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Olympiakos ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

PERFORMANSI

Yunan ekibiyle bu sezon 15 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.