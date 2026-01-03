Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanıyor

Galatasaray 'da bir süredir devam eden transfer görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

GALATASARAY BONSERVİS TALEP ETMEDİ

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Berkan Kutlu'nun transferi için bonservis bedeli talep etmedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 1-2 gün içerisinde Konyaspor'un Antalya'da devam eden kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

KONYASPOR ORTA SAHASINI GÜÇLENDİRİYOR

Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray kadro planlamasında önemli bir adım atarken, Konyaspor ise orta saha rotasyonunu deneyimli bir isimle güçlendirmiş olacak.

Sarı-kırmızılı forma altında kariyerinde 159 resmi maça çıkan Berkan Kutlu, bu süreçte 3 gol ve 8 asist üretti.

Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen Berkan Kutlu'nun, Konyaspor'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.