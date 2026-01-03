03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan için görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 03 Ocak 2026 12:23
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken öncelikli bölgelerin başında orta saha geliyor.

Siyah-beyazlılar, Dortmund forması giyen milli yıldız Salih Özcan için devrede...

Teklifini ileten Beşiktaş, Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, KAMPA DAHİL EDİLDİ 

2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek isteyen milli futbolcu da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdi. 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler sürerken Salih'in Dortmund'da alacaklarının bulunduğu da aktarıldı. Bonservis konusunu çözmeye çalışan Salih Özcan, Dortmund'un devre arası İspanya kampına da dahil oldu.

SALİH ÖZCAN İÇİN KALMA İHTİMALİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.

Diğer yandan Alman ekibi, transfer görüşmesi yapan Pascal Gross'un kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte orta alan rotasyonu için Salih'in sezon sonuna kadar takımda tutulabileceği vurgulandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
