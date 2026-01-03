Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken öncelikli bölgelerin başında orta saha geliyor.



Siyah-beyazlılar, Dortmund forması giyen milli yıldız Salih Özcan için devrede...



Teklifini ileten Beşiktaş, Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek isteyen milli futbolcu da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdi. 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler sürerken Salih'in Dortmund'da alacaklarının bulunduğu da aktarıldı. Bonservis konusunu çözmeye çalışan Salih Özcan, Dortmund'un devre arası İspanya kampına da dahil oldu.

SALİH ÖZCAN İÇİN KALMA İHTİMALİ



27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.



Diğer yandan Alman ekibi, transfer görüşmesi yapan Pascal Gross'un kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte orta alan rotasyonu için Salih'in sezon sonuna kadar takımda tutulabileceği vurgulandı.







