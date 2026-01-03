Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 12:19 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 12:19

İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 3 Ocak 2026

3 Ocak bugün vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da lodos fırtınası nedeniyle Şehir Hatları ve İDO iptal edilen hatların listesi ve son dakika gelişmeleri.

İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 3 Ocak 2026
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, sabah saatlerinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'ndeki dalga boyunun yükselmesi, güvenli seyir imkanını ortadan kaldırdı. "Bugün vapurlar çalışıyor mu?" sorusunu soran binlerce yolcu için Şehir Hatları ve İDO'dan art arda iptal açıklamaları geldi. İşte 3 Ocak Cumartesi günü ulaşıma kapatılan o hatlar...
ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER (3 OCAK 2026)
Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, lodosun etkisiyle aşağıdaki hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur:

Adalar-Beşiktaş Hattı

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Kadıköy-Kabataş Hattı

Kadıköy-Beşiktaş Hattı

Eminönü-Üsküdar Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı


Kabataş-Çengelköy Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Büyükada-Sedefadası Hattı

İDO VE BUDO SEFER İPTALLERİ
Şehirler arası deniz ulaşımında da fırtına nedeniyle kontak kapatıldı:

İDO: Pendik-Yalova, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Yalova-Yenikapı hatlarındaki karşılıklı birçok sefer (özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasındakiler) iptal edildi.

BUDO: Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve Mudanya-Armutlu hatlarında sabah saatlerinden itibaren planlanan 8 ana seferin yapılamayacağı bildirildi.

YOLCULARA UYARI: ALTERNATİF YOLLARI KULLANIN
Deniz ulaşımındaki bu geniş çaplı iptaller nedeniyle Marmaray, Metrobüs ve metro hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İBB yetkilileri, vatandaşların yola çıkmadan önce Şehir Hatları mobil uygulamasını veya resmi internet sitelerini kontrol etmelerini, acil ulaşım için raylı sistemleri tercih etmelerini öneriyor.
