Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 12:19 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ocak 2026 12:19
İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 3 Ocak 2026
3 Ocak bugün vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da lodos fırtınası nedeniyle Şehir Hatları ve İDO iptal edilen hatların listesi ve son dakika gelişmeleri.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, sabah saatlerinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'ndeki dalga boyunun yükselmesi, güvenli seyir imkanını ortadan kaldırdı. "Bugün vapurlar çalışıyor mu?" sorusunu soran binlerce yolcu için Şehir Hatları ve İDO'dan art arda iptal açıklamaları geldi. İşte 3 Ocak Cumartesi günü ulaşıma kapatılan o hatlar...
ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER (3 OCAK 2026)Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, lodosun etkisiyle aşağıdaki hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur:Adalar-Beşiktaş HattıBostancı-Moda-Karaköy-Kabataş HattıKadıköy-Kabataş HattıKadıköy-Beşiktaş HattıEminönü-Üsküdar HattıMaltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Kabataş-Çengelköy HattıÜsküdar-Haliç HattıBüyükada-Sedefadası HattıİDO VE BUDO SEFER İPTALLERİŞehirler arası deniz ulaşımında da fırtına nedeniyle kontak kapatıldı:İDO: Pendik-Yalova, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Yalova-Yenikapı hatlarındaki karşılıklı birçok sefer (özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasındakiler) iptal edildi.BUDO: Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve Mudanya-Armutlu hatlarında sabah saatlerinden itibaren planlanan 8 ana seferin yapılamayacağı bildirildi.YOLCULARA UYARI: ALTERNATİF YOLLARI KULLANINDeniz ulaşımındaki bu geniş çaplı iptaller nedeniyle Marmaray, Metrobüs ve metro hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İBB yetkilileri, vatandaşların yola çıkmadan önce Şehir Hatları mobil uygulamasını veya resmi internet sitelerini kontrol etmelerini, acil ulaşım için raylı sistemleri tercih etmelerini öneriyor.
