Galatasaray'da Okan Buruk, Süper Kupa öncesi kararlı

Süper Kupa'nın yeni formatıyla birlikte karşılaşmaların ligin devre arasına alınması, kulüpler için zorluklar yaratıyor.

Yarı finalde karşılaşacak olan Trabzonspor ve Galatasaray , maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu, ancak talep kabul edilmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kararın ardından kupayı kazanma hedefleri doğrultusunda sahaya iddaa ile çıkacaklarını belirtti. Buruk, "Kötü bir dönem oldu... İki kulübün maçın ertelenmesine dair ortak bir başvurusu vardı ama kabul görmedi. Biz bütün planımızı ve programımızı zaten bu maça yönelik yaptık. Karşılaşmanın 5 Ocak'ta oynanacağı senaryoya göre hazırlıklarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncularının olmasına rağmen sahaya 11 kişi çıkacaklarını vurgulayan Buruk, "Galatasaray her maçı önemser ve kazanmak için sahaya çıkar" dedi.