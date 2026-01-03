03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Galatasaray'da Okan Buruk, Süper Kupa öncesi kararlı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde eksiklere rağmen sahaya 11 kişi çıkacaklarını ve kupayı kazanmak için iddialı olduklarını açıkladı.

calendar 03 Ocak 2026 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Okan Buruk, Süper Kupa öncesi kararlı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Kupa'nın yeni formatıyla birlikte karşılaşmaların ligin devre arasına alınması, kulüpler için zorluklar yaratıyor.
 
Yarı finalde karşılaşacak olan Trabzonspor ve Galatasaray, maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu, ancak talep kabul edilmedi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kararın ardından kupayı kazanma hedefleri doğrultusunda sahaya iddaa ile çıkacaklarını belirtti. Buruk, "Kötü bir dönem oldu... İki kulübün maçın ertelenmesine dair ortak bir başvurusu vardı ama kabul görmedi. Biz bütün planımızı ve programımızı zaten bu maça yönelik yaptık. Karşılaşmanın 5 Ocak'ta oynanacağı senaryoya göre hazırlıklarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
 
Eksik oyuncularının olmasına rağmen sahaya 11 kişi çıkacaklarını vurgulayan Buruk, "Galatasaray her maçı önemser ve kazanmak için sahaya çıkar" dedi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.