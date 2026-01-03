03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
15:30
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
14:30
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
15:30

Fenerbahçe'nin de istediği yıldız için Galatasaray önde!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Inter forması giyen Davide Frattesi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasında sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
 
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız bir orta saha oyuncusu için devreye girdi.
 
İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA
 
Galatasaray'ın orta saha adayları arasına bu kez çok ses getirecek bir isim eklendi.
 
İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulüp, Inter forması giyen Davide Frattesi ile yakından ilgileniyor. 
 
Çizme'de yayın yapan birçok gazete, Galatasaray'ın bu transfer için ciddi adımlar attığını yazarken, Fenerbahçe'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak sarı-kırmızılıların transferi bu ay içinde bitirmeye daha yakın olduğu vurgulandı.
 
FIRSAT TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
 
26 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Juventus ile de anılıyordu.
 
Devre arasında iki kulüp arasında önemli bir transfer gerçekleşebileceği konuşulsa da taraflar arasında bazı pürüzlerin aşılamadığı ve görüşmelerin tam olarak sonuçlanmadığı ifade ediliyor.
 
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın, Frattesi cephesinden gelen öneriye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.
 
"TAM OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL"
 
İtalyan gazeteciler, Frattesi için "Tam Okan Buruk'un aradığı orta saha profili" yorumunu yaparken, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olacağını öne sürüyor.
 
Sarı-kırmızılıların, Inter'in talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu da haberlerde yer aldı.
 
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
 
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Davide Frattesi'nin Inter ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
 
İtalya Milli Takımı formasını 33 kez giyen yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.
 
Galatasaray'ın ara transfer döneminde iki orta saha takviyesi yapmayı planladığı bilinirken, Frattesi isminin bu planın merkezinde yer alabileceği konuşuluyor.
 
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise İtalya'dan gelecek resmi gelişmeleri merakla bekliyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
