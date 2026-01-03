Fenerbahçe'nin de istediği yıldız için Galatasaray önde!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray , transfer piyasasında sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız bir orta saha oyuncusu için devreye girdi.

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın orta saha adayları arasına bu kez çok ses getirecek bir isim eklendi.

İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulüp, Inter forması giyen Davide Frattesi ile yakından ilgileniyor.

Çizme'de yayın yapan birçok gazete, Galatasaray'ın bu transfer için ciddi adımlar attığını yazarken, Fenerbahçe'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak sarı-kırmızılıların transferi bu ay içinde bitirmeye daha yakın olduğu vurgulandı.

FIRSAT TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

26 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Juventus ile de anılıyordu.

Devre arasında iki kulüp arasında önemli bir transfer gerçekleşebileceği konuşulsa da taraflar arasında bazı pürüzlerin aşılamadığı ve görüşmelerin tam olarak sonuçlanmadığı ifade ediliyor.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın, Frattesi cephesinden gelen öneriye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

"TAM OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL"

İtalyan gazeteciler, Frattesi için "Tam Okan Buruk'un aradığı orta saha profili" yorumunu yaparken, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olacağını öne sürüyor.

Sarı-kırmızılıların, Inter'in talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu da haberlerde yer aldı.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Davide Frattesi'nin Inter ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

İtalya Milli Takımı formasını 33 kez giyen yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde iki orta saha takviyesi yapmayı planladığı bilinirken, Frattesi isminin bu planın merkezinde yer alabileceği konuşuluyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise İtalya'dan gelecek resmi gelişmeleri merakla bekliyor.