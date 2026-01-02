02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Oğuz Aydın, CSKA Moskova yolunda

Oğuz Aydın'ın CSKA Moskova'ya transferi netleşiyor. Rus ekibi, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.

calendar 02 Ocak 2026 21:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Oğuz Aydın, CSKA Moskova yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



CSKA Moskova, Oğuz Aydın transferinde sona geldi.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oğuz Aydın'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzaların atılmasının ardından CSKA'ya katılması bekleniyor.

KİRALAMA VE OPSİYON DETAYLARI

Anlaşmaya göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'ın ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, önceki kulübü sonraki satıştan %20 pay alacak.


KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak kampına katılması planlanıyor. Teknik heyetin, oyuncuyu kamp sürecinde yakından değerlendireceği ifade ediliyor.

OPSİYON İÇİN ALTERNATİFLİ ŞARTLAR

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için bazı performans kriterleri de belirlendi. Buna göre Oğuz Aydın'ın lig ve kupa maçlarında toplamda en az 6 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor. Bu maçların her birinde en az 55 dakika sahada kalması şartı bulunuyor.

Alternatif olarak, CSKA Moskova'nın ligi şampiyon tamamlaması durumunda ise Oğuz Aydın'ın sezon boyunca oynanan maçların en az %50'sinde bir devre süre alması opsiyonun geçerli olması için yeterli olacak.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.