2 Ocak Cuma Okullar Tatil mi? Yılbaşı Tatili 2026 Kaç Gün, Okullar Ne Zaman Açılacak?

Yılbaşı tatili kaç gün, 2 Ocak Cuma günü okul var mı? 1 Ocak Perşembe sonrası okulların tatil durumu ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Ocak cuma tatil açıklaması.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle tüm Türkiye'de okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Ancak tatilin hemen ertesi günü olan "2 Ocak Cuma okullar tatil mi, ders işlenecek mi?" sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Perşembe günü başlayan resmi tatilin, cuma günü ile birleştirilip 4 günlük bir hafta sonu tatiline dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. İşte MEB ve Valilik açıklamaları ışığında 2 Ocak 2026 cuma günü okulların son durumu...

1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından "Cuma günü idari izin var mı, okullar 2 Ocak'ta açılacak mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak gününü kapsıyor. Buna rağmen, sosyal medyada dolaşan "yılbaşı tatili 4 gün oldu" iddiaları sonrası vatandaşlar resmi kaynaklardan gelecek son dakika haberlerine kilitlendi. Öğrenciler 2 Ocak Cuma günü okula gidecek mi, yoksa eğitim-öğretime ara mı verilecek? İşte 2026 yılbaşı tatil süresine dair tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine ve yürürlükteki mevzuata göre 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi tatil değildir. 1 Ocak Perşembe günü kutlanan yılbaşı tatilinin ardından, 2 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir. Herhangi bir Valilik kararı veya Bakanlık tarafından ilan edilen "idari izin" olmadığı sürece öğrenciler cuma günü ders başı yapacaktır.

2026 yılı için belirlenen resmi tatil takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 gündür. Bu tatil de 1 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir. 31 Aralık Çarşamba günü okullar tam gün açık olacak, 1 Ocak Perşembe günü ise tüm kademelerde tatil uygulanacaktır. 2 Ocak Cuma günü ise okullar, kamu kurumları ve bankalar normal mesai düzenine dönecektir.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak Cuma gününün idari izin kapsamına alınmasına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Özel sektörde ise cuma günü tatil yapılıp yapılmayacağı tamamen şirketlerin kendi inisiyatifine bağlıdır. Kamu çalışanları ve öğrenciler için mevcut durumda 2 Ocak cuma günü bir iş günüdür.